Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что в голландском клубе сложно работать из-за частых продаж игроков. В частности, он прокомментировал продажу российского защитника Вячеслава Караваева за 10 миллионов евро.

— В «Витессе» каждый сезон меняется 10 футболистов. Подобное у меня в карьере впервые, но таковы правила игры, ничего не поделаешь, — сказал Слуцкий в эфире FOX Sport. — Все у меня спрашивают, почему я продаю Караваева, но нет никаких шансов сказать «Нет».