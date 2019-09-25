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Леонид Слуцкий — о продаже Караваева: «Нет никаких шансов сказать «Нет»

02:04
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий отметил, что в голландском клубе сложно работать из-за частых продаж игроков. В частности, он прокомментировал продажу российского защитника Вячеслава Караваева за 10 миллионов евро.

— В «Витессе» каждый сезон меняется 10 футболистов. Подобное у меня в карьере впервые, но таковы правила игры, ничего не поделаешь, — сказал Слуцкий в эфире FOX Sport. — Все у меня спрашивают, почему я продаю Караваева, но нет никаких шансов сказать «Нет».

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