Леонид Слуцкий: "Ананидзе не перешел в "Витесс" из-за двойного налогообложения"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" объяснил, почему зимой клубу не удалось арендовать полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, который позже подписал соглашение с самарским клубом.

– Первая задача в "Витессе" – попасть в Лигу Европы. Вторая – получить деньги с продажи игроков. Любого футболиста "Витесса" можно купить. Вопрос только – за сколько? Третья задача – давать толчки арендованным игрокам. В этом году есть хавбек Мартин Эдегор, арендованный из "Реала". Потому что это реноме клуба. Установление связей с большими командами. Четвертое – подтягивать молодежь из академии. Академия "Витесса" входит в топ-5 лучших академий Голландии.

Зимой к нам мог перейти Ананидзе. Он не смог присоединиться из-за системы двойного налогообложения. "Спартак" доплачивал бы ему заработную плату, но так как в России и Голландии совершенно разные системы налогообложения, то сделка не завершилась. Здесь 51 процент, а у нас 13. По голландским законам не может человек облагаться налогом в России и здесь, – сказал Слуцкий в беседе с Савиным на Youtube-канале "КраСава".

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