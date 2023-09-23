Бывший футболист «Спартака» Тил установил уникальное достижение в чемпионате Нидерландов

Полузащитник ПСВ Гус Тил забил гол в матче 6-го тура Эредивизи против «Алмере Сити» (2:0).

Для экс-игрока «Спартака» это 10-й мяч за ПСВ в чемпионате Нидерландов. Как сообщает Opta, 25-летний нидерландец стал первым футболистом в истории Эредивизи, забивший на турнире не менее 10 мячей за ПСВ, «Фейеноорд» (15) и «АЗ Алкмар» (23).

Тил выступал за «Спартак» с августа 2019 по июль 2022 года. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.