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23 сентября, 22:50

Бывший футболист «Спартака» Тил установил уникальное достижение в чемпионате Нидерландов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гус Тил.
Фото AFP

Полузащитник ПСВ Гус Тил забил гол в матче 6-го тура Эредивизи против «Алмере Сити» (2:0).

Для экс-игрока «Спартака» это 10-й мяч за ПСВ в чемпионате Нидерландов. Как сообщает Opta, 25-летний нидерландец стал первым футболистом в истории Эредивизи, забивший на турнире не менее 10 мячей за ПСВ, «Фейеноорд» (15) и «АЗ Алкмар» (23).

Тил выступал за «Спартак» с августа 2019 по июль 2022 года. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.

Гус Тил. Как «Спартак» сжигал свои деньги. История провального трансфера Гуса Тила
Гус Тил
Футбол
ФК ПСВ
ФК Спартак (Москва)
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