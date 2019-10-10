«Икона стиля». Слуцкий поддержал и потроллил игрока «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram фотографии с полузащитником своей команды Навароне Фором, призвав подписчиков отдать свой голос за игрока в голосовании за звание самого модного футболиста.

48-летний российский специалист пошутил над 27-летним Фором, прикрепив его лицо к моделям в эксцентричных нарядах.

— Поддержим игрока «Витесса» Наварона Фоора в борьбе за звание самого модного футболиста, — написал Слуцкий. — Он — икона стиля.

«Витесс» после 9 туров с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.