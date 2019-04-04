Хюнтелар - третий футболист, забивший 100 голов за "Аякс" в чемпионате

Нападающий "Аякса" Клас-Ян Хюнтелар отметился голом в матче чемпионата Голландии против "Эммена" (5:2). Этот мяч стал для 35-летнего форварда сотым в национальном чемпионате в составе амстердамского клуба.

Таким образом, Хюнтелар стал третьим в истории клуба, достигшим данной отметки. Больше него забивали только Деннис Бергкамп (102) и Марко ван Бастен (129).

Хюнтелар первый раз перешел в "Аякс" в 2006 году. За два сезона он провел 76 голов в 92 играх. После этого он девять сезонов отыграл за границей в "Реале", "Милане" и "Шальке", а в 2017 году вернулся в "Аякс".