Хет-трик Хюнтелара принес "Аяксу" победу над "Экселсиором"

"Аякс" разгромил "Экселсиор" в 30-м туре чемпионата Голландии - 6:2.

В составе победителей Клас-Ян Хюнтелар оформил хет-трик, дубль на счету у Душана Тадича, еще один гол забил Каспер Дольберг. За команду гостей забил Мунир Эль-Хамдауи и Джеффри Фортеш.

"Аякс", набрав 74 очка, занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Голландии, "Экселсиор", в активе которого 26 очков, - на 17-м месте.

В другом матче дня АЗ уступил "АДО Ден Хаг" - 2:3.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

30-й тур

"Аякс" - "Экселсиор" - 6:2 (3:1)

Голы: Хюнтелар, 10 (1:0). Тадич, 37 (2:0). Хюнтелар, 40 (3:0). Эль-Хамдауи, 42 (3:1). Тадич, 60 - с пенальти (4:1). Хюнтелар, 65 (5:1). Дольберг, 75 (6:1). Фортеш, 89 (6:2).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич (Фелтман, 73), Зиех, ван де Бек, де Йонг (Эккеленкамп, 28), Хюнтелар (Дольберг, 73), Нерес.

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Маттис, Ауде Котте, Хореманс, Брейнс (Андерсон, 63), Колвейк, Фортеш, Схаутен, Эль-Хамдауи (Хасполат, 87), Эккерт (Мессауд, 46).

Предупреждения: Мазрауи, 4. Фортеш, 32. Колвейк, 43. Эль-Хамдауи, 49. Эккеленкамп, 84.

Судья: ван Букел (Голландия).

13 апреля. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

30-й тур

АЗ - "АДО Ден Хаг" - 2:3 (0:1)

Голы: Фалкенбург, 32 (0:1). Фалкенбург, 47 (0:2). Гвюдмундссон, 85 (1:2). Гвюдмундссон, 90+1 (2:2). Беккер, 90+4 (2:3).

"АЗ": Бизот, Флар, Свенссон, Ауэян, Махер, Сентьенс, Мидтсье (Гвюдмундссон, 66), Тил, Копмейнерс, Идрисси (Хелмер, 88), Стенгс (Йонсен, 55).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Иммерс, Фалкенбург (Лоренцен, 67), Госсенс, Мэлоун, Баккер (Канон, 84), Эль-Хаяти (Нецид, 82), Беккер.

Предупреждения: Мидтсье, 66. Бегелсдейк, 71.

Судья: Кайперс (Голландия).

13 апреля. Алкмар. Стадион АФАС.

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