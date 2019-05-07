Нидерландский клуб "Телстар", выступающий во втором дивизионе, расторг соглашение с 25-летним форвардом Йорди ван дер Лааном.

Причиной расторжения контракт стало то, что футболист, сославшись на болезнь, отправился в Лондон на первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" (0:1), сообщает Goal.

Клуб узнал о поездке игрока благодаря телевизионной камере, которая зафиксировала его на трибунах стадиона английского клуба.

– Конечно, я понимаю, что это неловкая ситуация. У меня был разговор с руководством клуба. Мы расстались хорошо, – цитирует ван дер Лаана IJmuider Courant. – Я "заболел", потому что был уверен, что не смогу получить освобождение от тренировок. Мы с "Телстар" больше ни за что не боролись, а у меня было не так много игрового времени.