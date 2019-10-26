«Фортуна» с Кошелевым разгромила «Венло»
«Фортуна» разгромила «Венло» в матче 11-го тура чемпионата Голландии. Ворота клуба из Ситтарда защищал экс-голкипер «Кубани» Алексей Кошелев.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
11-й тур
«Фортуна» — «Венло» — 4:1 (2:0)
Голы: Димерс, 9 (1:0). Димерс, 26 (2:0). Сисс, 50 (3:0). Опоку, 72 (3:1). Димерс, 87 — с пенальти (4:1).
«Фортуна»: Кошелев, Анга, Ниняй, Пасслак, Эссерс (Харрис, 46), Кокс, Димерс (Дамашкан, 89), Теки, Сметс, Сисс, Самбу (Карбонель, 80).
«Венло»: Киршбаум, Шейманн, Резелер, Пахоник, Шефер, Каттермоул (ван Ойен, 78), Нойдеккер, Пост, Линхорст (Опоку, 29), Сориано, Райт (Синклэйр, 78).
Предупреждения: Каттермоул, 57. Пост, 84. Пахоник, 86.
Судья: Маккели.
26 октября. Ситтард. Стадион «Фортуна».
«Хераклес» — «Зволле» — 4:0 (1:0)
Голы: Чиборра, 17 (1:0). ван дер Ватер, 65 (2:0). Мауро Жуниор, 80 (3:0). Конингс, 90+1 (4:0).
«Хераклес»: Бласвих, Преппер, Чиборра, Кнустер, Бакборд, Меркель, Мауро Жуниор (Секе, 86), Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Конингс, 66), ван дер Ватер (Бейлевелд, 79).
«Зволле»: Мус, Лахман, Пал, Байселмани (Ти, 71), Накаяма, Саймак (Брюнс, 20), Бель Хассани, Клемент, Хамер, Гучаннеджад, ван Крой.
Предупреждение: Клемент, 13.
Судья: Перес.
26 октября. Алмело. Стадион «Полман».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/