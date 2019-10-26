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«Фортуна» с Кошелевым разгромила «Венло»

26 октября 2019, 23:48

«Фортуна» разгромила «Венло» в матче 11-го тура чемпионата Голландии. Ворота клуба из Ситтарда защищал экс-голкипер «Кубани» Алексей Кошелев.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

11-й тур

«Фортуна» — «Венло» — 4:1 (2:0)

Голы: Димерс, 9 (1:0). Димерс, 26 (2:0). Сисс, 50 (3:0). Опоку, 72 (3:1). Димерс, 87 — с пенальти (4:1).

«Фортуна»: Кошелев, Анга, Ниняй, Пасслак, Эссерс (Харрис, 46), Кокс, Димерс (Дамашкан, 89), Теки, Сметс, Сисс, Самбу (Карбонель, 80).

«Венло»: Киршбаум, Шейманн, Резелер, Пахоник, Шефер, Каттермоул (ван Ойен, 78), Нойдеккер, Пост, Линхорст (Опоку, 29), Сориано, Райт (Синклэйр, 78).

Предупреждения: Каттермоул, 57. Пост, 84. Пахоник, 86.

Судья: Маккели.

26 октября. Ситтард. Стадион «Фортуна».

«Хераклес» — «Зволле» — 4:0 (1:0)

Голы: Чиборра, 17 (1:0). ван дер Ватер, 65 (2:0). Мауро Жуниор, 80 (3:0). Конингс, 90+1 (4:0).

«Хераклес»: Бласвих, Преппер, Чиборра, Кнустер, Бакборд, Меркель, Мауро Жуниор (Секе, 86), Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Конингс, 66), ван дер Ватер (Бейлевелд, 79).

«Зволле»: Мус, Лахман, Пал, Байселмани (Ти, 71), Накаяма, Саймак (Брюнс, 20), Бель Хассани, Клемент, Хамер, Гучаннеджад, ван Крой.

Предупреждение: Клемент, 13.

Судья: Перес.

26 октября. Алмело. Стадион «Полман».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/

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