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Финал Кубка Голландии перенесен на неопределенное время

21:07
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Футбольный союз Голландии отложил финал национального Кубка на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, сообщает Football Oranje.

В финале в Роттердаме 19 апреля должны были встретиться «Утрехт» и «Фейеноорд».

Ранее сообщалось, что в Голладии приостановили чемпионат и отменили товарищеские матчи национальной сборной.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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