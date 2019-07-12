18:17 | Футбол — Голландия

Экс-игрок "Аякса" и "Вольфсбурга" перешел в клуб Слуцкого

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Полузащитник Рихедли Базур подписал контракт с "Витессом", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 22-летним игроком рассчитан на 3 сезона.

- "Витесс" - команда, которая мне подходит. У клуба есть амбиции, и я хочу внести свой вклад. Я хочу сыграть важную роль в развитии команды как можно быстрее и сделать все, что возможно. Я еще в разгаре карьеры.

 

Это пятое приобретение "Витесса" в летнее трансферное окно. Ранее клуб подписал Армандо Обиспо, Джей-Роя Грота, Томаша Гаека и Чарли Мусонду.

Ранее Базур защищал цвета "Аякса", "Вольфсбурга", "Порту", а вторую половину сезона-2018/19 провел в "Утрехте". В составе последних он отыграл 14 матчей и забил 3 мяча. 

В 2015 году Базур провел 3 минуты в составе сборной Голландии в товарищеском матче с Уэльсом (3:2).

"Витесс" возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

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