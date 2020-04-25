Эдвин ван дер Сар: «Жаль, что в Голландии не будет чемпиона, «Аякс» лидировал весь сезон»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал решение Королевского футбольного союза Нидерландов досрочно завершить розыгрыш эрдивизи-2019/20 без объявления чемпиона из-за невозможности доиграть турнир в связи с пандемией коронавируса.

— Футболисты хотят стать чемпионами на поле, — приводит пресс-служба «Аякса» слова ван дер Сара. — «Аякс» лидировал в турнирной таблице весь сезон, поэтому жаль, что у нас не будет чемпиона. Тем не менее, с учетом всех обстоятельств, такое решение можно понять. Сейчас есть проблемы поважнее футбола. Несмотря на это, у игроков всегда есть амбиции и желание завоевать золотые медали.

Из-за досрочного завершения сезона в Голландии из-за пандемии коронавируса в эрдивизи впервые с 1945 года не будет определен чемпион.