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Сегодня, 16:18

«Аякс» проявляет интерес к Хендерсону

Руслан Минаев
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«Аякс» проявляет конкретный интерес к полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордану Хендерсону, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что амстердамский клуб ждет, что хавбек сделает запрос на трансфер. Интерес к Хендерсону проявляют еще несколько европейских клубов.

The Times сообщал, что 33-летний англичанин хочет покинуть клуб из Саудовской Аравии.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в июле прошлого года. Он провел за новую команду 19 матчей, отметившись 5 голевыми передачами.

Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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