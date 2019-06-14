Де Лигт - лучший молодой игрок завершившегося сезона по версии L'Equipe

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых футболистов в возрасте до 20 лет по версии французского издания L'Equipe.

В тройку лучших молодых игроков также вошли полузащитник дортмундской "Борусси и " Джейдон Санчо (2-е место) и хавбек "Байера" Кай Хавертц (3-е место).

В минувшем сезоне 19-летний де Лигт побил несколько капитанских рекордов в Лиге чемпионов, добравшись с "Аяксом" до полуфинала. В общей сложности он провел 55 матчей и забил 7 голов во всех турнирах, стал чемпионом и обладателем Кубка Голландии.