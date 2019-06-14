16:49 | Футбол — Голландия

Де Лигт - лучший молодой игрок завершившегося сезона по версии L'Equipe

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Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых футболистов в возрасте до 20 лет по версии французского издания L'Equipe.

В тройку лучших молодых игроков также вошли полузащитник дортмундской "БоруссииДжейдон Санчо (2-е место) и хавбек "Байера" Кай Хавертц (3-е место).

В минувшем сезоне 19-летний де Лигт побил несколько капитанских рекордов в Лиге чемпионов, добравшись с "Аяксом" до полуфинала. В общей сложности он провел 55 матчей и забил 7 голов во всех турнирах, стал чемпионом и обладателем Кубка Голландии.

Дополнительная информация

https://www.lequipe.fr/edition-speciale/la-numerique/5000891/

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