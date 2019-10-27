АЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии

В матче 11-го тура чемпионата Голландии АЗ на выезде разгромил ПСВ со счетом 4:0. Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Райана Томаса.

АЗ обошел ПСВ в турнирной таблице и вышел на втрое место в чемпионате.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

11-й тур

«Спарта Р» — «Утрехт» — 1:2 (1:2)

Голы: Баэбек, 7 — с пенальти (0:1). Ахе, 20 (1:1). Махер, 43 — с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Керк, 42 (вратарь)

«Спарта Р»: Харуш, Маттей, Фриндс, Файе (Велдвейк, 84), Абелс (Карами, 74), Ауассар, Риго, Харруи, Ахе, Райхи (Пиру, 64), Халил Дервисоглу.

«Утрехт»: Пас, Янссен, ван дер Марел, Клайбер, Хогма, Махер, ван де Стрек, ван Оверем, Рамселар (Йостен, 74), Баэбек (Эмануэлсон, 66), Керк.

Предупреждения: Харуш, 44. Махер, 49. Маттей, 90+1.

Судья: ван дер Эйк (Голландия).

27 октября. Роттердам. Стадион «Спарта».