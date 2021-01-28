28 января «Аякс» сыграет с «Виллемом II» в матче 19-го тура чемпионата Голландии. Встреча начнется в 23.00 (мск).

Амстердамская команда с 44 очками лидирует в турнирной таблице эредивизи. «Виллем II» — 10 баллов и 17-я строчка.

За «Аякс» выступает бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес. Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры с голландским клубом о возвращении 29-летнего футболиста.

Следить за трансляцией матча «Аякс» — «Виллем II» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Аякс» — «Виллем II»