Промес попал в основной состав «Аякса» на матч против «Виллема»

«Аякс» проведет матч 19-го тура чемпионата Голландии против «Виллема». Стал известен стартовый состав команды из Амстердама.

В него попал нападающий Квинси Промес.

Как стало известно «СЭ», разность в позициях амстердамского и московского клубов по трансферной сумме за 29-летнего нападающего Квинси Промеса на данный момент составляет более 5 миллионов евро.

«Аякс» хочет получить более 15 миллионов, «Спартак» готов заплатить за возвращение голландца максимум 10 (об этом сообщал «РБ»), причем повышать предложение красно-белые не намерены. Стороны продолжают переговоры.

Вместе с тем, сам футболист готов вновь поехать в Россию — его устраивают условия возможного личного контракта.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.

Следить за трансляцией матча «Аякс» — «Виллем II» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Аякс» — «Виллем II»