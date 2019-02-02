"Аякс" разгромил "Венло", "Гронинген" обыграл "Виллем"

"Аякс" с разгромным счетом победил "Венло" в матче 20-го тура чемпионата Голландии (6:0). Клуб из Амстердама занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. "Венло" с 26 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

20-й тур

"Аякс" - "Венло" - 6:0 (1:0)

Голы: Зиех, 35 (1:0). Дольберг, 52 (2:0). Тадич, 60 (3:0). Нерес, 85 (4:0). Хюнтелар, 87 (5:0). ван де Бек, 90+1 (6:0).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико (Синкгравен, 64), де Лигт, Кристенсен, Тадич (Нерес, 73), Шене, Зиех, ван де Бек, де Йонг, Дольберг (Хюнтелар, 82).

"Венло": Уннершталль, Промес (ван Брюгген, 66), Резелер, Янсен, Руттен, Сушич (Коркмаз, 90), Пост, Сентьенс, Млапа, Йостен (ван Ойен, 73), Грот.

Предупреждение: Млапа, 36.

Судья: Линдхаут.

02 февраля. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

В другом матче "Гронинген" обыграл "Виллем" (2:1).

"Виллем II" - "Гронинген" - 1:2 (0:2)

Голы: Вармердам, 35 (0:1). Сирхейс, 37 (0:2). Врусай, 55 (1:2).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Льюис, Петерс, Майснер (Павлидис, 46), Данкерлуи, Тапия, Краули, Льонч, Исак, Врусай.

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Хандверкер, Шабо (Рейс, 62), Вармердам, Брюнс, Бель Хассани (Эль Ханкури, 62), Махи, Сирхейс (ван де Лои, 75).

Предупреждения: Мемишевич, 31. Тапия, 33. Зефейк, 44. Падт, 83.

Судья: Мартенс.

02 февраля. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".

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