"Аякс" разгромил "Ден Хаг" и сократил отставание от ПСВ

"Аякс" в гостях разгромил "АДО Ден Хаг" со счетом 5:1 в рамках 23-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей дублем отметился полузащитник Хаким Зиех и по разу отличились нападающий Каспер Дольберг, а также хавбеки Донни ван де Бек и Душан Тадич.

Теперь "Аякс" с 56 очками отстает на один балл от ПСВ, который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии. Отметим, что у ПСВ один матч в запасе.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

23-й тур

"АДО Ден Хаг" – "Аякс" – 1:5 (1:2)

Голы: Эль-Хаяти, 36 (1:0). ван де Бек, 39 (1:1). Тадич, 45+1 – с пенальти (1:2). Зиех, 74 (1:3). Дольберг, 78 (1:4). Зиех, 83 (1:5).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк (Пинас, 81), Канон, Иммерс, Госсенс, Мэлоун, Баккер (Хои, 66), Эль-Хаяти, Нецид (Гоппел, 66), Беккер.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич (Шене, 75), Зиех (Лабиад, 88), ван де Бек, де Йонг, Дольберг (Хюнтелар, 79), Нерес.

Предупреждения: Мейерс, 45. Нерес, 55.

Судья: Мансхот (Голландия).

24 февраля. Гаага. Стадион "Cars Jeans Stadion".