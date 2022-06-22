«Аякс» назвал имя нового главного тренера

«Аякс» 22 июня на официальном сайте объявил, что Алфред Схредер стал главным тренером команды.

Стороны подписали контракт до середины 2024 года с опцией продления на третий сезон.

На этом посту он сменил Эрика тен Хага, который со следующего сезона будет работать с «Манчестер Юнайтед».

49-летний Схредер с января 2018 до середины 2019 года был ассистентом тен Хага, а после этого тренировал «Хоффенхайм» и работал в «Барселоне», где был помощником Рональда Кумана.

В минувшем сезоне Схредер привел «Брюгге» к победе в чемпионате Бельгии.