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Сегодня, 21:52

«Аякс» назвал имя нового главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Алфред Схредер.
Фото ФК «Аякс».

«Аякс» 22 июня на официальном сайте объявил, что Алфред Схредер стал главным тренером команды.

Стороны подписали контракт до середины 2024 года с опцией продления на третий сезон.

На этом посту он сменил Эрика тен Хага, который со следующего сезона будет работать с «Манчестер Юнайтед».

49-летний Схредер с января 2018 до середины 2019 года был ассистентом тен Хага, а после этого тренировал «Хоффенхайм» и работал в «Барселоне», где был помощником Рональда Кумана.

В минувшем сезоне Схредер привел «Брюгге» к победе в чемпионате Бельгии.

ФК Аякс
ФК Брюгге
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