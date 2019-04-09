Атаку Слуцкого на судью переделали в рэп. Сам тренер в восторге

В Интернете появилось видео, на котором атаку главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого на арбитра Сердара Гезюбюйюка переделали в рэп. Российский специалист раскритиковал судью после ничьей в матче 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3), заявив, что тот является высокомерным и эгоистичным. На послематчевой пресс-конференции Слуцкий предположил, что, возможно, Гезюбюйюк "не любит толстых и светловолосых".

Известный журналист Тимур Журавель показал Слуцкому видео, на котором его слова переделали в рэп. Специалист остался доволен увиденным.

Слуцкий ждёт штрафа от голландской лиги и слушает рэп.) больше подробностей - тут: https://t.co/Nourub3F4m pic.twitter.com/oeMbe6YEI4 – ZhuraWell (@TimZhur) 8 апреля 2019 г.

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