В дортмундской «Боруссии» отреагировали на заявление Холанна о том, что клуб оказывает на него давление

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на слова форварда команды Эрлина Холанна о том, что клуб оказывает давление на футболиста.

«Эрлин — молодой парень, ему свойственна спонтанность. У нас нет никаких проблем с Холанном, но он должен понимать наше положение. Мы не можем ждать его решения до конца мая. Мы ни в коем случае не оказываем давление на Эрлина. Пока нет никаких переговоров или встреч, так что я не понимаю его высказывания», — приводит Sport1 слова Ватцке.

Ранее 21-летний Холанн заявил, что «Боруссия» требует от норвежца принять решение по поводу своего будущего. Футболистом интересуется ряд европейских топ-клубов, в том числе «Реал» и «Барселона».

В сезоне-2021/22 Холанн провел 18 матчей за «Боруссию», на его счету 21 гол и 6 результативных передач. Портал Transfermark.com оценивает стоимость форварда в 150 миллионов евро.