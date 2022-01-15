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Сегодня, 08:15

В дортмундской «Боруссии» отреагировали на заявление Холанна о том, что клуб оказывает на него давление

Иван Торопцев
Корреспондент

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на слова форварда команды Эрлина Холанна о том, что клуб оказывает давление на футболиста.

«Эрлин — молодой парень, ему свойственна спонтанность. У нас нет никаких проблем с Холанном, но он должен понимать наше положение. Мы не можем ждать его решения до конца мая. Мы ни в коем случае не оказываем давление на Эрлина. Пока нет никаких переговоров или встреч, так что я не понимаю его высказывания», — приводит Sport1 слова Ватцке.

Ранее 21-летний Холанн заявил, что «Боруссия» требует от норвежца принять решение по поводу своего будущего. Футболистом интересуется ряд европейских топ-клубов, в том числе «Реал» и «Барселона».

В сезоне-2021/22 Холанн провел 18 матчей за «Боруссию», на его счету 21 гол и 6 результативных передач. Портал Transfermark.com оценивает стоимость форварда в 150 миллионов евро.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/01/borussia-dortmund-hans-joachim-watzke-spricht-uber-erling-haaland

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Неделя

Холанн забивал в каждом из восьми последних домашних матчей «Боруссии» в бундеслиге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 1 3 57-18 43
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
4
 Хоффенхайм 18 9 4 5 38-27 31
5
 РБ Лейпциг 18 7 4 7 34-23 25
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 18 7 3 8 26-21 24
8
 Кельн 18 7 7 4 30-28 28
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Унион Б 18 7 7 4 25-23 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 18 6 4 8 24-33 22
13
 Штутгарт 18 4 6 8 22-31 18
14
 Бохум 18 7 2 9 17-26 23
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 18 6 2 10 17-30 20
17
 Герта 18 6 3 9 21-38 21
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 - : -
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 - : -
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 - : -
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 20
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 14 1 3
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