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Сегодня, 01:16

Холанн заявил, что «Боруссия» заставляет его принять решение о своем будущем

Евгений Петров
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Twitter

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн после победы над «Фрайбургом» (5:1) заявил, что клуб настаивает, чтобы он принял решение по поводу своего будущего.

«Боруссия» сейчас заставляет меня принять решение по поводу следующего сезона, но я просто хочу играть в футбол, — сказал норвежец в интервью Viaplay после игры. — Наверное, это означает, что я скоро должен начать (принимать решение — прим. «СЭ»). Я не говорил об этом раньше из уважения к клубу".

21-летний футболист сделал дубль в этой игре. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и забил 21 мяч при шести голевых передачах. Ранее сообщалось что он может перейти в «Реал».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Фрайбург
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Кельн» — «Бавария», «Штутгарт» — «Лейпциг» и другие матчи 19-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 14 1 3 57-18 43
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 18 8 5 5 42-30 29
4
 Хоффенхайм 18 9 4 5 38-27 31
5
 РБ Лейпциг 18 7 4 7 34-23 25
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 18 7 3 8 26-21 24
8
 Кельн 18 7 7 4 30-28 28
9
 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 29-27 27
10
 Унион Б 18 7 7 4 25-23 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 18 6 4 8 24-33 22
13
 Штутгарт 18 4 6 8 22-31 18
14
 Бохум 18 7 2 9 17-26 23
15
 Аугсбург 18 4 6 8 18-29 18
16
 Вольфсбург 18 6 2 10 17-30 20
17
 Герта 18 6 3 9 21-38 21
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 - : -
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 - : -
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 - : -
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 20
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 8
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 15 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 14 1 3
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