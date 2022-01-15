Холанн заявил, что «Боруссия» заставляет его принять решение о своем будущем

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн после победы над «Фрайбургом» (5:1) заявил, что клуб настаивает, чтобы он принял решение по поводу своего будущего.

«Боруссия» сейчас заставляет меня принять решение по поводу следующего сезона, но я просто хочу играть в футбол, — сказал норвежец в интервью Viaplay после игры. — Наверное, это означает, что я скоро должен начать (принимать решение — прим. «СЭ»). Я не говорил об этом раньше из уважения к клубу".

21-летний футболист сделал дубль в этой игре. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и забил 21 мяч при шести голевых передачах. Ранее сообщалось что он может перейти в «Реал».