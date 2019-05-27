"Унион" впервые в истории вышел в бундеслигу. "Штутгарт" спустя два года покинул высший дивизион

"Унион" и "Штутгарт"​ сыграли вничью во втором стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне – 0:0.

Первая игра также завершилась вничью, но со счетом 2:2. Таким образом, "Унион" вышел в бундеслигу за счет правила выездного гола. "Железные" впервые в своей истории будет участвовать в высшем дивизионе Германии.

Германия

Переходные матчи

"Унион Б" – "Штутгарт" – 0:0

"Унион Б": Гикевич, Райхель, Фридрих, Хюбнер, Рюерсон, Шмидебах, Жуль (Паренсен, 90+3), Премель, Андерссон, Хартель (Мес, 65), Абдуллахи (Гогия, 82).

"Штутгарт": Цилер, Аого, Бадштубер, Павар, Озан Кабак, Гентнер, Цубер (Кастро, 68), Аколо, Аскасибар, Донис (Дидави, 60), Гонсалес (Гомес, 46).

Предупреждения: Шмидебах, 51. Гентнер, 72. Фридрих, 90+1.

Судья: Дингерт (Германия).

27 мая. Берлин. Стадион "Stadion An der Alten Forsterei".