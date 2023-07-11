«Челси» попробует купить Коло-Муани летом
«Челси» заинтересован в покупке форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает L'Equipe. Клуб попытается приобрести игрока этим летом.
Сообщалось, что «Айнтрахт» намерен сохранить футболиста еще на сезон. Им также интересуется «МЮ».
В минувшем сезоне 24-летний француз провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.
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15
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16
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17
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|18.08
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Вердер – Бавария
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Аугсбург – Боруссия М
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Байер – РБ Лейпциг
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Боруссия Д – Кельн
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
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Хоффенхайм – Фрайбург
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Унион Б – Майнц
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Вольфсбург – Хайденхайм
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