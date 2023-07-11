«Челси» попробует купить Коло-Муани летом

«Челси» заинтересован в покупке форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает L'Equipe. Клуб попытается приобрести игрока этим летом.

Сообщалось, что «Айнтрахт» намерен сохранить футболиста еще на сезон. Им также интересуется «МЮ».

В минувшем сезоне 24-летний француз провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.