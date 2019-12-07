Торган Азар обошел Мпензу и стал лучшим бельгийским бомбардиром в истории бундеслиги

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар отличился в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Фортуны» (5:0). Этот мяч стал для хавбека 34-м в бундеслиге. По этому показателю он вышел на первое место среди бельгийских футболистов. 31 гол он провел в составе «Боруссии» из Менхенгладбаха, еще 3 — в Дортмунде.

Предыдущий рекорд принадлежал Эмилю Мпензе, который отличился 33 раза в составе «Шальке» (28) и «Гамбурга» (5).