«Почувствовал, что пора высказаться». Холанн объяснил свои слова о давлении со стороны «Боруссии»

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн объяснил свои слова о давлении со стороны дортмундского клуба.

«Я не очень хочу много говорить об этом, — приводит слова Холанна Sky Sports. — Почувствовал, что пора высказаться. Вот и все . Я сказал то, что сказал. Теперь мы двигаемся дальше».

Ранее 21-летний норвежец заявил, что «Боруссия» требует от него принять решение по поводу своего будущего. В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermark.com оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.