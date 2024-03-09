«Штутгарт» обыграл «Унион» и увеличил отрыв от «Боруссии»
«Штутгарт» выиграл у «Униона» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 2:0. Встреча прошла на арене «МХП» в Штуттгарте.
На 19-й минуте Серу Гирасси открыл счет. В начале второй половины Крис Фухрих удвоил преимущество хозяев. На 69-й минуте гости остались в меньшинстве, так как Андрас Шафер получил красную карточку.
«Штутгарт» набрал 53 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, опережая лортмундскую «Боруссию» на 9 очков. «Унион» идет на 14-й строчке — 25 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|25
|21
|4
|0
|63-16
|67
|
2
|Бавария
|25
|18
|3
|4
|73-29
|57
|
3
|Штутгарт
|25
|17
|2
|6
|57-31
|53
|
4
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
5
|Боруссия Д
|25
|13
|8
|4
|50-31
|47
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|10
|10
|5
|41-32
|40
|
7
|Хоффенхайм
|25
|9
|6
|10
|44-47
|33
|
8
|Фрайбург
|25
|9
|6
|10
|34-45
|33
|
9
|Аугсбург
|25
|8
|8
|9
|40-41
|32
|
10
|Вердер
|25
|8
|6
|11
|34-39
|30
|
11
|Хайденхайм
|25
|7
|7
|11
|34-43
|28
|
12
|Боруссия М
|25
|6
|9
|10
|45-49
|27
|
13
|Вольфсбург
|25
|6
|7
|12
|30-41
|25
|
14
|Унион Б
|25
|7
|4
|14
|23-41
|25
|
15
|Бохум
|25
|5
|10
|10
|30-52
|25
|
16
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
17
|Майнц
|25
|2
|10
|13
|20-46
|16
|
18
|Дармштадт
|25
|2
|7
|16
|24-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.03
|22:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|1 : 5
|16.03
|17:30
|
Дармштадт – Бавария
|- : -
|16.03
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|16.03
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|16.03
|17:30
|
Унион Б – Вердер
|- : -
|16.03
|17:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|16.03
|20:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|17.03
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|- : -
|17.03
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|30
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|21
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|18
|1
|0
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