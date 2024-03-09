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9 марта, 00:26

«Штутгарт» обыграл «Унион» и увеличил отрыв от «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Штутгарт» выиграл у «Униона» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 2:0. Встреча прошла на арене «МХП» в Штуттгарте.

На 19-й минуте Серу Гирасси открыл счет. В начале второй половины Крис Фухрих удвоил преимущество хозяев. На 69-й минуте гости остались в меньшинстве, так как Андрас Шафер получил красную карточку.

«Штутгарт» набрал 53 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, опережая лортмундскую «Боруссию» на 9 очков. «Унион» идет на 14-й строчке — 25 очков.

Германия. Бундеслига 1. 25-й тур
08 мар, 22:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:0
Унион Б
Футбол
ФК Унион Берлин
ФК Штутгарт
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 25 21 4 0 63-16 67
2
 Бавария 25 18 3 4 73-29 57
3
 Штутгарт 25 17 2 6 57-31 53
4
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
5
 Боруссия Д 25 13 8 4 50-31 47
6
 Айнтрахт Ф 25 10 10 5 41-32 40
7
 Хоффенхайм 25 9 6 10 44-47 33
8
 Фрайбург 25 9 6 10 34-45 33
9
 Аугсбург 25 8 8 9 40-41 32
10
 Вердер 25 8 6 11 34-39 30
11
 Хайденхайм 25 7 7 11 34-43 28
12
 Боруссия М 25 6 9 10 45-49 27
13
 Вольфсбург 25 6 7 12 30-41 25
14
 Унион Б 25 7 4 14 23-41 25
15
 Бохум 25 5 10 10 30-52 25
16
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
17
 Майнц 25 2 10 13 20-46 16
18
 Дармштадт 25 2 7 16 24-60 13
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.03 22:30
Кельн – РБ Лейпциг
 1 : 5
16.03 17:30
Дармштадт – Бавария
 - : -
16.03 17:30
Хайденхайм – Боруссия М
 - : -
16.03 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
16.03 17:30
Унион Б – Вердер
 - : -
16.03 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 - : -
16.03 20:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
17.03 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
17.03 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 30
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 21
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 18 1 0
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