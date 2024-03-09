«Штутгарт» обыграл «Унион» и увеличил отрыв от «Боруссии»

«Штутгарт» выиграл у «Униона» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 2:0. Встреча прошла на арене «МХП» в Штуттгарте.

На 19-й минуте Серу Гирасси открыл счет. В начале второй половины Крис Фухрих удвоил преимущество хозяев. На 69-й минуте гости остались в меньшинстве, так как Андрас Шафер получил красную карточку.

«Штутгарт» набрал 53 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, опережая лортмундскую «Боруссию» на 9 очков. «Унион» идет на 14-й строчке — 25 очков.