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Сегодня, 18:04

Томас Мюллер сравнялся с Оливером Каном по числу матчей в бундеслиге за «Баварию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Томас Мюллер.
Фото Reuters

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер вышел на второе место в истории клуба по числу матчей в бундеслиге.

18 февраля он вышел на поле в стартовом составе команды на матч с менхенгладбахской «Боруссией» в 21-м туре чемпионата Германии. Для 33-летнего игрока это 429-й матч за «Баварию» в лиге.

Мюллер сравнялся по числу матчей за «Баварию» в бундеслиге с вратарем мюнхенцев Оливером Каном и теперь делит с ним второе место. Рекордсменом является вратарь Зепп Майер — 473 игры.

Источник: Opta
Оливер Кан
Томас Мюллер
ФК Бавария
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 12 7 1 59-18 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 20 11 4 5 32-31 37
5
 РБ Лейпциг 20 10 6 4 40-26 36
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 20 8 6 6 38-26 30
8
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
9
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
10
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
11
 Боруссия М 20 7 5 8 35-33 26
12
 Кельн 20 6 8 6 32-31 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Бохум 20 6 1 13 24-49 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
17
 Штутгарт 20 3 7 10 23-36 16
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 0
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 16 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 2
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