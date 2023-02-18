Томас Мюллер сравнялся с Оливером Каном по числу матчей в бундеслиге за «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер вышел на второе место в истории клуба по числу матчей в бундеслиге.

18 февраля он вышел на поле в стартовом составе команды на матч с менхенгладбахской «Боруссией» в 21-м туре чемпионата Германии. Для 33-летнего игрока это 429-й матч за «Баварию» в лиге.

Мюллер сравнялся по числу матчей за «Баварию» в бундеслиге с вратарем мюнхенцев Оливером Каном и теперь делит с ним второе место. Рекордсменом является вратарь Зепп Майер — 473 игры.