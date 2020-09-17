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Стартовый матч бундеслиги «Бавария» — «Шальке» пройдет без зрителей из-за коронавируса

16:15
Стадион «Баварии» «Альянц Арена». Фото Kicker.
Стадион «Баварии» «Альянц Арена». Фото Kicker.
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Матч первого тура чемпионата Германии «Бавария» — «Шальке» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает Kicker.

Сообщается, что такое решение принято из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Мюнхене. Власти города наложили запрет на проведение матчей со зрителями.

Ранее стало известно, что на матчах бундеслиги разрешили присутствие зрителей в количестве не более 20 процентов от вместимости арены при соблюдении дистанции в 1,5 метра между ними.

Матч «Бавария» — «Шальке» состоится 18 сентября. Начало в 21.30 по московскому времени.

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