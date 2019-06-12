Сане - о своем будущем: "Сейчас я отправляюсь на каникулы, потом вы все увидите"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане не стал отвечать на вопрос о "Баварии". Ранее сообщалось, что он может перейти в мюнхенский клуб за 80 миллионов евро.

– Сейчас я отправляюсь на каникулы, потом вы все увидите. Стоит ли "Баварии" надеяться? Думаю, это относится ко всем вопросам о "Баварии", – сказал Сане.

Напомним, что футболист недоволен отсутствием постоянной игровой практики и готов рассмотреть предложение "Баварии", которая в межсезонье планирует найти замену Арьену Роббену и Франку Рибери. Ранее вингер был постоянным игроком основного состава, но из-за большого выбора исполнителей Сане был подвержен ротации.

В минувшем сезоне Лерой Сане провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.

Leroy Sané asked about his future and Bayern rumours. pic.twitter.com/fjVHsmMnf9 – Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 12 июня 2019 г.

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