Сане доволен своим дебютом в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане остался доволен своим дебютом в составе мюнхенской команды. В матче 1-го тура чемпионата Германии с «Шальке» (8:0) он отметился двумя голевыми передачами и голом.

— Я очень счастлив, — цитирует пресс-служба клуба Сане. — В прошлом году команда была на топ-уровне, с очень хорошими футболистами в составе, демонстрировала очень хорошее взаимодействие. Парни остаются голодны, хотя уже выиграли золотой требл. Здорово так начать чемпионат дома против «Шальке». Было здорово снова играть в футбол. Это был очень хороший день, хорошая игра, много голов. Мы ничего не позволили сопернику. Конечно, я хочу выкладываться на максимум, но я еще не готов на все 100 процентов. Я всегда хочу вносить свой вклад, хочу помогать команде вести игру и побеждать.