Ройс раскритиковал защиту дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс раскритиковал игру своей команды в обороне после поражения от мюнхенгладбахской «Боруссии» (2:4) в 18-м туре бундеслиги.

«Если мы что-то не изменим, будет совсем трудно. Мы постоянно делаем одни и те же ошибки. Все это очень дурно пахнет», — приводит ZDF слова Ройса.

Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 29 очками. Команда потерпела два поражения подряд.