Ройс раскритиковал защиту дортмундской «Боруссии»
12:27
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс раскритиковал игру своей команды в обороне после поражения от мюнхенгладбахской «Боруссии» (2:4) в 18-м туре бундеслиги.
«Если мы что-то не изменим, будет совсем трудно. Мы постоянно делаем одни и те же ошибки. Все это очень дурно пахнет», — приводит ZDF слова Ройса.
Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 29 очками. Команда потерпела два поражения подряд.
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