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20 марта, 20:04

Ройс: «Я бы хотел остаться в дортмундской «Боруссии» до конца карьеры»

Мария Гусева
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

«Я хотел бы до конца карьеры остаться здесь. Мы ведем переговоры, все будет известно в ближайшие недели», — цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста.

Ройс выступает за «Боруссию» 2012 года. Срок контракта 33-летнего немца с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Ройс провел за «Боруссию» 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
3
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Баллак считает, что игроки «Байера» сейчас в хорошей форме
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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1.04 00:00
Бавария – Боруссия Д
 - : -
1.04 00:00
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
1.04 00:00
Кельн – Боруссия М
 - : -
1.04 00:00
Фрайбург – Герта
 - : -
1.04 00:00
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
1.04 00:00
Шальке – Байер
 - : -
1.04 00:00
Унион Б – Штутгарт
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Вердер – Хоффенхайм
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 15
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 23 1 4
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