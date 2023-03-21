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Сегодня, 10:47

Гнабри готов покинуть «Баварию»

Виктория Кравченко
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Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не против покинуть клуб этим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Бавария» также готова расстаться с игроком. Кроме того, руководство раздумывает над продажей Лероя Сане.

Гнабри часто критикуют в «Баварии», поэтому он хочет перейти в другой клуб. Мюнхенцы летом 2022 года уже думали о продаже Гнабри, однако в итоге дали ему новый контракт.

В нынешнем сезоне футболист отметился 9 голами и 4 результативными передачами в бундеслиге. Контракт 27-летнего немца с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.

Серж Гнабри
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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Бавария – Боруссия Д
 - : -
1.04 00:00
Айнтрахт Ф – Бохум
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Кельн – Боруссия М
 - : -
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Фрайбург – Герта
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РБ Лейпциг – Майнц
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Шальке – Байер
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Боруссия Д

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Эрмедин Демирович

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Дайот Упамекано

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