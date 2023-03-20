Баллак считает, что игроки «Байера» сейчас в хорошей форме

Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак поделился мнением о победе «Байера» над «Баварией» (2:1) в матче чемпионата Германии.

«Вы видите, что ребята в хорошей физической форме, что они могут поддерживать высочайший темп, играя каждые три дня, что говорит о правильной тренировочной нагрузке и контроле. Если учесть сложный календарь, мы вправе говорить о высочайшем уровне подготовки леверкузенской команды и, конечно же, о высокой квалификации ее тренера», — цитирует Баллака DAZN.

«Бавария» идет на втором месте в турнирной таблице бундеслиги, набрав 52 очка. «Байер» (37) идет на 8-й строчке.