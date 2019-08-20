Коутинью взял в «Баварии» 10-й номер. И вот реакция Роббена

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал тот факт, что новичок мюнхенцев Филиппе Коутинью будет играть в клубе под 10-м номером. Ранее под ним играл сам голландский футболист.

«Бавария» взяла бразильца в аренду у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро.

— Все отлично, клуб меня проинформировал по этому поводу, у меня был разговор с Браццо, — приводит SportBild слова Роббена. — Для меня это все о том, что хорошо для команды. Если десятый номер нужен игроку и команде, значит все отлично.

Коутиньо — лучшее, что могло случиться с «Баварией»? Я не знаю. Всегда нужно подождать и увидеть, как игрок проявит себя. Он великолепный игрок, мы будем удивлены. Я желаю всей команде успешного сезон.

35-летний Арьен Роббен выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал», «Баварию» и сборную Голландии. Чемпион Голландии, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, восьмикратный победитель чемпионата Германии. Победитель Лиги чемпионов. Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы.