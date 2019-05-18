Рибери - первый в истории девятикратный чемпион Германии

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери стал первым в истории девятикратным чемпионом Германии. В заключительном туре бундеслиги мюнхенцы разгромили "Айнтрахт" (5:1) и сохранили первое место. Рибери отметился голом.

Рибери побеждал в чемпионате с "Баварией" в дебютном сезоне-2007/08, а также последние семь сезонов подряд.

По восемь чемпионских титулов имеют также бывшие футболисты "Баварии": Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер, Мехмет Шолль и Филипп Лам. Кроме того, восьмой чемпионский титул сегодня завоевал Арьен Роббен, который также отметился в игре с "Айнтрахтом" забитым мячом.

Отметим, что Роббен и Рибери покидают "Баварию" по окончании сезона.

"Бавария" завоевала 29 титулов чемпионата Германии. У ближайшего преследователя - "Нюрнберга" - 9 чемпионств, столько же, сколько у одного Рибери.