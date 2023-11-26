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Сегодня, 06:19

Рауль может возглавить «Унион» Берлин

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Легенда «Реала» Рауль может стать новым главным тренером берлинского «Униона», сообщает kicker.

По информации источника, немецкий клуб должен объявить имя нового главного тренера в воскресенье, 26 ноября. Высока вероятность, что им станет Рауль.

46-летний испанец с 2019 года возглавляет «Кастилью» — фарм-клуб «Реала». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Унион» 15 ноября объявил об увольнении Урса Фишера, с которым берлинцы заняли 4-е место в бундеслиге и вышли в Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии «Унион» с 7 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице после 12 матчей.

Рауль Гонсалес
Футбол
ФК Реал
ФК Унион Берлин
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«Штутгарт» победил «Айнтрахт»
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 12 9 0 3 31-15 27
4
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
5
 РБ Лейпциг 12 7 2 3 29-12 23
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Вольфсбург 12 5 1 6 17-21 16
9
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
10
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
11
 Боруссия М 12 3 4 5 25-27 13
12
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 12 2 3 7 15-33 9
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
18
 Кельн 12 1 3 8 9-24 6
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24.11 22:30
Кельн – Бавария
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25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 4 : 2
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 1 : 1
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 1 : 1
25.11 17:30
Вердер – Байер
 0 : 3
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 2 : 1
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 1 : 2
26.11 17:30
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Йонас Винн

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Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 9 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

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 5 1 2
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