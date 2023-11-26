Рауль может возглавить «Унион» Берлин

Легенда «Реала» Рауль может стать новым главным тренером берлинского «Униона», сообщает kicker.

По информации источника, немецкий клуб должен объявить имя нового главного тренера в воскресенье, 26 ноября. Высока вероятность, что им станет Рауль.

46-летний испанец с 2019 года возглавляет «Кастилью» — фарм-клуб «Реала». Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Унион» 15 ноября объявил об увольнении Урса Фишера, с которым берлинцы заняли 4-е место в бундеслиге и вышли в Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии «Унион» с 7 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице после 12 матчей.