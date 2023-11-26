Около 50 полицейских получили ранения в ходе беспорядков перед матчем «Айнтрахта»
Около 50 полицейских ранены в результате беспорядков, которые произошли в Франкфурте-на-Майне перед матчем «Айнтрахт» — «Штутгарт» (1:2) в 12-м туре бундеслиги, сообщает Bild.
Четверо полицейских получили медицинскую помощь в больнице. Кроме того, пострадали стюарды, спасатели и болельщики.
Столкновения между фанатами «Айнтрахта» и органами правопорядка начались при входе на стадион. В полицейских бросали пиротехнику и бутылки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|12
|11
|1
|0
|37-10
|34
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|12
|9
|0
|3
|31-15
|27
|
4
|Боруссия Д
|12
|7
|3
|2
|25-19
|24
|
5
|РБ Лейпциг
|12
|7
|2
|3
|29-12
|23
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|12
|4
|6
|2
|18-13
|18
|
8
|Вольфсбург
|12
|5
|1
|6
|17-21
|16
|
9
|Фрайбург
|12
|4
|3
|5
|15-23
|15
|
10
|Аугсбург
|12
|3
|5
|4
|21-24
|14
|
11
|Боруссия М
|12
|3
|4
|5
|25-27
|13
|
12
|Вердер
|12
|3
|2
|7
|18-25
|11
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|11-25
|9
|
15
|Дармштадт
|12
|2
|3
|7
|15-33
|9
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
|
18
|Кельн
|12
|1
|3
|8
|9-24
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.11
|22:30
|
Кельн – Бавария
|0 : 1
|25.11
|17:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|4 : 2
|25.11
|17:30
|
Фрайбург – Дармштадт
|1 : 1
|25.11
|17:30
|
Унион Б – Аугсбург
|1 : 1
|25.11
|17:30
|
Вердер – Байер
|0 : 3
|25.11
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|2 : 1
|25.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|1 : 2
|26.11
|17:30
|
Хайденхайм – Бохум
|- : -
|26.11
|19:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|9
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|9
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|10
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|5
|1
|2
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