Около 50 полицейских получили ранения в ходе беспорядков перед матчем «Айнтрахта»

Около 50 полицейских ранены в результате беспорядков, которые произошли в Франкфурте-на-Майне перед матчем «Айнтрахт» — «Штутгарт» (1:2) в 12-м туре бундеслиги, сообщает Bild.

Четверо полицейских получили медицинскую помощь в больнице. Кроме того, пострадали стюарды, спасатели и болельщики.

Столкновения между фанатами «Айнтрахта» и органами правопорядка начались при входе на стадион. В полицейских бросали пиротехнику и бутылки.