Президент «Лейпцига»: «Вернер в «Челси»? Мы пока ни с кем не связывались и ничего не подписывали»

Президент «Лейпцига» Оливер Минтцлафф прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Тимо Вернер согласовал переход в «Челси» за 60 миллионов евро.

— Пока нет никакой сделки, мы ни с кем не связывались, — приводит Sky Germany слова Минтцлаффа. — Пока что ни Вернер, ни сам клуб ничего не подписывали. Нам нечего сказать по этой теме, не хочется спекулировать на ней.

На счету Вернера 31 гол и 12 результативных передач в 40 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20. 24-летним немцем также интересуется «Ливерпуль».