Президент «Баварии» о том, что Алаба целовал эмблему «Реала»: «Я был немного удивлен»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о реакции защитника Давида Алабы на переход в «Реал».
Футболист поцеловал эмблему мадридского клуба.
«Я был немного удивлен», — цитирует Хайнера Bild.
В составе «Баварии» Алаба выступал с 2009 года. В «Реал» австралиец перешел этим летом на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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