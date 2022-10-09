Оливер Кан остался недоволен игрой «Баварии» в матче с «Боруссией»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» (2:2).

«Мы сделали все, чтобы упустить победу в этом матче. «Боруссия» играла плохо, а мы буквально пригласили соперников вернуться в игру. Не смогу припомнить сезон, когда у «Баварии» так часто возникали проблемы с реализацией», — заявил Кан после матча.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).