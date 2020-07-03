«Бавария» объявила о переходе Лероя Сане

«Бавария» объявила о переходе в команду нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.

В заявлении на официальном сайте мюнхенцев говорится, что 24-летний немец подписал контракт до конца июня 2025 года, сумма трансфера не раскрывается. Сообщается, что футболист начнет готовиться к сезону-2020/21 с новой командой со следующей недели.

— «Бавария» — большой клуб с большими задачами, которые меня вполне устраивают, — цитирует пресс-служба мюнхенцев Сане. — Я готов к новым испытаниям и уже жду, когда смогу приступить к тренировкам с новой командой. Знаком с главным тренером «Баварии» Хансом Фликом по молодежной сборной Германии, у нас сложились хорошие отношения. Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, главная цель — победа в Лиге чемпионов.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче сезона-2019/20 — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». Сане появился на поле в матче с «Бернли» 22 июня, эта встреча стала для него первой за долгое время за основной состав «Ман Сити».