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Нойхаус согласовал контракт с «Баварией»

04:25
Флориан Нойхаус. Фото Instagram
Флориан Нойхаус. Фото Instagram
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус перейдет в «Баварию». Как сообщает Bild, мюнхенский клуб согласовал личный контракт с игроком.

Теперь «Баварии» нужно договориться с клубом из Менхенгладбаха, который хочет получить 40 миллионов евро за своего футболиста.

В сезоне-2020/21 Нойхаус провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 35 миллионов евро.

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