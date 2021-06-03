Нойхаус согласовал контракт с «Баварией»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус перейдет в «Баварию». Как сообщает Bild, мюнхенский клуб согласовал личный контракт с игроком.

Теперь «Баварии» нужно договориться с клубом из Менхенгладбаха, который хочет получить 40 миллионов евро за своего футболиста.

В сезоне-2020/21 Нойхаус провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 8 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 35 миллионов евро.