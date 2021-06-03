Серлот попросил фанатов прекратить звать его в «Трабзонспор»

Нападающий «Лейпцига» Александр Серлот обратился к болельщикам «Трабзонспора». Под последним постом 25-летнего норвежца в Instagram набралось более 2 миллионов комментариев с призывом перейти в турецкий клуб.

«Привет, фанаты «Трабзонспора»! Я ценю вашу любовь и поддержку, но, пожалуйста, перестаньте звонить и отправлять мне сообщения. Это делает мою жизнь очень напряженной. Хватит значит хватит», — написал Серлот в Twitter.

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough. — Alexander S?rloth (@Asorloth) June 2, 2021

В сезоне-2020/21 Серлот сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.