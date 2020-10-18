Нойер доволен игрой «Баварии» в матче с «Арминией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда хорошо сыграла с «Арминией» (4:1) в четвертом туре чемпионата Германии.

«Мы показали хорошую игру, — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии». — Поле было отличным. Мы смогли навязать свою игру и с первых минут начать оказывать давление на «Арминию». Тем не менее, соперник все равно старался разыгрывать мяч от своих ворот.

Важно, что мы реализовали те ситуации, которые у нас были в штрафной. Для нас было важно забить. К сожалению, мы пропустили один гол, но мы также много забили. Это говорит о силе нашей атаки".

В составе победителей дубль сделали Томас Мюллер и Роберт Левандовски.