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Нико Ковач — о своей отставке: «Это правильное решение для «Баварии»

23:06
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Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал свою отставку. Специалист покинул свой пост после поражения от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 1:5.

— Я думаю, это правильное решение для клуба на данный момент, — цитирует официальный сайт «Баварии» Ковача. — Результаты, а также последний матч, заставили меня принять это решение. Мы с братом Робертом благодарим «Баварию» за последние полтора года. Мы выиграли за это время чемпионат, кубок и суперкубок страны. Это было хорошее время. Желаю команде всего наилучшего.

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