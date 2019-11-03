Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал свою отставку. Специалист покинул свой пост после поражения от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 1:5.

— Я думаю, это правильное решение для клуба на данный момент, — цитирует официальный сайт «Баварии» Ковача. — Результаты, а также последний матч, заставили меня принять это решение. Мы с братом Робертом благодарим «Баварию» за последние полтора года. Мы выиграли за это время чемпионат, кубок и суперкубок страны. Это было хорошее время. Желаю команде всего наилучшего.