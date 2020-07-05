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Мюллер рассказал, почему ему грустно после победы в Кубке Германии

5 июля 2020, 10:19
«Бавария» в 20-й раз выиграла Кубок Германии. Фото Reuters
«Бавария» в 20-й раз выиграла Кубок Германии. Фото Reuters
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от победы в Кубке Германии. В финале клуб из Мюнхена победил «Байер» со счетом 4:2. Встреча прошла без зрителей.

— На самом деле это немного грустный момент, — приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. — Чемпионат является нашей ежедневной работой, и мы хотели доиграть его до конца. Но когда в таком финале нет болельщиков... Во время вручения кубка я на минуту задумался. Это не то же самое.

Ранее мюнхенцы оформили победу в чемпионате страны — «Бавария» оформила 8-е чемпионство подряд 16 июня. Таким образом, теперь на счету команды 13 золотых дублей, что является рекордным показателем в Германии.

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