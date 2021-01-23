«Лейпциг» уступил «Майнцу» (2:3) в матче 18-го тура чемпионата Германии. В параллельном матче «Байер» проиграл «Вольфсбургу» (0:1).

«Айнтрахт» одержал крупную победу в матче с «Арминией» (5:1). «Аугсбург победил «Унион», а «Фрайбург» переиграл «Штутгарт» — оба матча завершились со счетом 2:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига

18-й тур

«Байер» — «Вольфсбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Баку, 35.

«Байер»: Храдецки, Та (Баумгартлингер, 74. Венделл, 81), Синкгравен, Тапсоба, Бендер (Фосу-Менса, 46), Арангис (Беллараби, 74), Амири (Демирбай, 74), Вирц, Аларио, Бэйли, Диаби.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Брекало, 61), Герхардт, Шлагер, Баку (Гилавоги, 83), Вегхорст.

Предупреждения: Аларио, 90+2. Лакруа, 90+3.

Судья: Фриц.

23 января. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Майнц» — «Лейпциг» — 3:2 (2:2)

Голы: Адамс, 15 (0:1). Ниакате, 24 (1:1). Хальстенберг, 30 (1:2). Ниакате, 35 (2:2). Баррейро, 50 (3:2).

«Майнц»: Центнер, Белль, Да Коста, Мвене (Штегер, 67), Ниакате, Сен Жюст, Латца (Озтунали, 66), Кор (Тауэр, 79), Куэйсон (Солои, 66), Баррейро (Буркардт, 86), Онисиво.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Нкунку, 55), Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Форсберг (Самарджич, 61), Ольмо (Хван Хи Чхан, 77), Айдара (Клайверт, 61), Адамс (Мукьеле, 78), Серлот.

Предупреждения: Хальстенберг, 23. Ниакате, 39. Адамс, 70. Да Коста, 75. Орбан, 88. Серлот, 90+2.

Судья: Дингерт (Германия).

23 января. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Фрайбург» — «Штутгарт» — 2:1 (2:1)

Голы: Вамангитука, 7 (0:1). Демирович, 14 (1:1). Чон У Ен, 37 (2:1).

Нереализованный пенальти: Гонсалес, 45 (вратарь)

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид (Кюблер, 75), Грифо (Хелер, 60), Хаберер (Кайтель, 61), Чон У Ен (Тил, 80), Демирович (Петерсен, 80).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон (Клемент, 84), Штенцель (Мавропанос, 46), Кастро (Климовиц, 62), Дидави (Калайджич, 68), Эндо, Мангаля, Кулибали (Томми, 84), Гонсалес, Вамангитука.

Предупреждения: Кайтель, 66. Шмид, 74.

Судья: Штилер.

23 января. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Аугсбург» — «Унион» — 2:1 (1:1)

Голы: Нидерлехнер, 17 (1:0). Ингвартсен, 25 (1:1). Нидерлехнер, 47 (2:1).

Нереализованный пенальти: Ингвартсен, 56 (вратарь)

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Удуокхай, Йагу Амарал, Калиджури, Штробль, Хан (Гумны, 82), Груэсо (Хедира, 90), Рихтер (Йенсен, 72), Нидерлехнер (Финнбогасон, 82).

«Унион»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Тойхерт, 78), Шлоттербек (Гиссельманн, 79), Андрих, Премель (Гентнер, 71), Беккер (Бюльтер, 62), Авонийи, Ингвартсен (Гогия, 71).

Предупреждения: Штробль, 45. Оксфорд, 49. Нидерлехнер, 55. Триммель, 67.

Судья: Брих.

23 января. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Арминия» — «Айнтрахт» — 1:5 (1:3)

Голы: Андре Силва, 25 (0:1). Костич, 27 (0:2). Андре Силва, 33 (0:3). Кордова, 36 (1:3). Нильссон, 51 — в свои ворота (1:4). Йович, 75 (1:5).

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен, Нильссон, Пипер, Ябо (Гебауэр, 46), Хартель (Майер, 77), Кунце, Клос (Шипплок, 77), Кордова (Зойферт, 59), Доан.

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе (Ильзанкер, 71), Хинтереггер, Дурм (Туре, 72), Н`Дика, Тута, Костич, Соу (Роде, 78), Камада (Хрустич, 77), Юнес (Йович, 66), Андре Силва.

Предупреждения: Кунце, 30. Н`Дика, 39. Юнес, 45+1. Зойферт, 66.

Судья: Шредер.

23 января. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».