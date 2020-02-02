Левандовски достиг отметки в 150 голов за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 20-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (3:1) забил свой 150-й гол в составе мюнхенцев. Для этого ему потребовалось 179 игр.

Лишь восьми игрокам за всю историю Бундеслиги удалось забить столько мячей в национальном чемпионате в составе одного клуба. Из числа футболистов «Баварии» это получилось только у Герда Мюллера и Карла-Хайнца Румменигге, но им потребовалось больше матчей, чем Левандовски.

В текущем сезоне Левандовски забил 22 мяча в 20 матчах чемпионата Германии.